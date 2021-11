NOS maakt makkelijker journaal voor mensen met taalproblemen

Het programma heet Het NOS Nieuws van de Week en is online te volgen. Elke aflevering duurt tien minuten en behandelt drie onderwerpen. De test is 1 november van start gegaan. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen het nieuws snapt en kan volgen. Daarom gebruiken we in dit journaal geen ingewikkelde woorden", legt nieuwslezer Astrid Kersseboom uit in een introductiefilmpje.