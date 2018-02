Notting Hill-actrice Emma Chambers overleden

Chambers is bekend geworden door haar rol in de film Notting Hill uit 1999. Ze speelde Honey Thacker. Later speelde ze ook nog in de film Bravo Two Zero.

In de jaren negentig brak de actrice in Groot-Brittannië echt door nadat ze als de oenige Alice Tinker te zien was in de succesvolle serie The Vicar of Dibley. Verder speelde ze in de tv-serie Martin Chuzzlewit. Chambers was getrouwd met acteur Ian Dunn.