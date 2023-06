NPO-directeur Frans Klein kiest na DWDD-rel voor Talpa

Zijn handtekening onder een contract moet nog worden gezet, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Frans Klein is directeur Video bij de Nederlandse publieke Omroep waar hij verantwoordelijk is voor de programmering van onder meer NPO 1, 2 en 3 en NPO Start. Hij stapte in 2014 over van BNNVara waar hij vanaf 1988 (toen nog Vara) in verschillende functies werkte.

Klein voerde de voorbije periode in het geheim gesprekken met de Talpa-top, maar zou eerst de resultaten willen afwachten van het onderzoek van de Commissie-Van Rijn. Die is, in opdracht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden bij het BNNVara-programma De wereld draait door (DWDD). Daar zou achter de schermen sprake zijn geweest van een angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag, zo onthulde De Volkskrant na gesprekken met tientallen (oud)medewerkers. Mikpunt van kritiek was presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Frans Klein was als mediadirecteur bij BNNVara verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD. In een reactie in De Volkskrant stelde Klein dat er ‘in retrospectief’ te weinig is gedaan. Hij was volgens eigen zeggen niet op de hoogte van het grensoverschrijdende gedrag. Kort na het uitkomen van het artikel, in november 2022, legde Klein zijn taken tijdelijk neer. ,,Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek”, zo verklaarde de NPO. Donderdag werd nog bekend dat het onderzoek langer duurt dan verwacht. Reden is dat meer melders om een gesprek hebben gevraagd en het onderzoek groter is geworden.

Omroepman van het jaar

Klein, die dus al meer dan een halfjaar thuiszit, zou bij Talpa het gat moeten opvullen dat Erland Galjaard heeft achtergelaten. Laatstgenoemde stapte in 2018 over van RTL naar Talpa om bij John de Mol een adviserende parttime-rol te vervullen. Galjaard wordt geroemd om zijn kennis en kunde van het programmeren, iets wat ook wordt toegeschreven aan Klein. In maart van dit jaar stopte Galjaard tamelijk onverwacht bij Talpa ‘om zich te focussen op andere projecten als zelfstandig ondernemer’. Klein voerde eerder in 2018 overigens nog meerdere gesprekken met RTL. De overstap ketste op het laatste moment af.

Van Klein werd in Hilversum gezegd dat hij carrières kon maken en breken. De hoogste baas van de publieke omroep tilde de publieke zenders naar een hoger niveau en werd door mediavakblad Broadcast Magazine in 2020 tot Omroepman van het jaar gekroond. Volgens de jury had de NPO zich in dat coronajaar bewezen als ‘degelijk en betrouwbaar baken, met aandacht voor de waan van de dag en achtergronden van het nieuws. Dat is mede te danken aan Klein, die eindverantwoordelijk is voor het programma-aanbod op tv, on demand en online.’

De directeur video werd geprezen voor het gedurfde, sceptisch ontvangen format van talkshow Op1. ‘Die gewaagde opzet is een doorslaand succes gebleken’, aldus de jury. Na de onthullingen bij DWDD en het neerleggen van zijn taken raakte Klein in opspraak toen BNR ontdekte dat hij ondanks zijn tijdelijke terugtreding wel naar een mediabeurs in Londen was gegaan. Het bezoek aan Content Londen was afgestemd met de Raad van Bestuur van de NPO. Klein volgde daar ‘als toehoorder de ontwikkelingen op zijn vakgebied’, aldus de NPO.

Talpa laat weten ‘per definitie niet te reageren op speculaties’. De NPO ontkent dat Klein ontslag heeft genomen en wil verder niet reageren. Klein zelf laat weten met ‘mijn bestuur afgesproken te hebben dat ik tijdens mijn non-activiteit niet met de pers praat. Om alle schijn van welke beïnvloeding dan ook te voorkomen.’

