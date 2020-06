NPO en omroepen organiseren themadag over racisme

Duffy brengt nieuw nummer uit na traumati­sche periode: ‘Hopen op betere tijden’

17:21 Duffy komt met een nieuw nummer: River in the Sky. Het is de tweede track die de zangeres uitbrengt sinds de traumatische periode die ze heeft doorstaan. De Britse was tien jaar lang uit de spotlights verdwenen nadat ze was ontvoerd en verkracht. Duffy deelt haar nieuwe song op Instagram, waarbij ze schrijft te hopen op beter tijden.