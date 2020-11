NPO en Youp vragen ontheffing voor Oudejaarsshow in Carré

Dat heeft een woordvoerder van Hekwerk laten weten. Van ‘t Hek liet de afgelopen weken weten dat hij twijfelt of hij de televisie-uitzending van zijn tiende Oudejaars door wil laten gaan als er maar dertig man in de zaal zitten. De 66-jarige komiek is bang dat de voorstelling niet werkt op televisie met zo weinig publiek.

,,Voor een goede televisie-uitzending heb je iets méér nodig dan dertig man. In theaters wordt zó goed opgelet, de regels worden zó goed nageleefd. Ik hoef geen vol Carré. Maar met 250 mensen komt er een lach, dat is voor beide partijen - de cabaretier en de mensen in de zaal - goed te doen”, zei hij daar eerder over.



Volgens BNNVARA is de Oudejaarsconference een speciaal nationaal evenement, dat niet mag ontbreken. ,,De politiek wil graag dat iedereen op Oudejaarsavond binnen blijft, laten we dan zorgen dat er voor de mensen thuis een goed alternatief is om ook echt binnen te blijven. Deze unieke voorstelling willen we in een zo optimaal mogelijke sfeer en dynamiek op tv kunnen brengen, uiteraard binnen de grenzen van wat kan vanuit het Covid-19 protocol.”