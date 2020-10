NPO gaat kijken naar meer steun voor getroffen cultuursector

Emmer roept, namens honderden kunstenaars, de NPO op kunstenaars een tijdelijk platform te bieden dat zij nu door de crisis niet meer hebben. Emmer denkt bijvoorbeeld ook aan een grote eenmalige tv-uitzending met live-optredens, premières en interviews, zoals dat ook vaak gebeurt bij een humanitaire ramp. Volgens Emmer is er een dringende noodzaak voor een zogeheten deltaplan omdat de steun vanuit de overheid niet toereikend is om de kunstensector gezond te houden.



,,Kunst en cultuur zijn van oudsher zeer belangrijke pijlers onder het totale aanbod van de publieke omroep en zullen dat ook altijd blijven”, aldus een woordvoerder van NPO. “Ook in deze moeilijke tijden brengen we dus op al onze kanalen, zowel op lineaire tv, radiozenders, maar ook via onze online platforms een zeer gevarieerd aanbod uit de wereld van de kunsten. Op ons digitale kanaal NPO 2 Extra doen we dit zelfs 24 uur per dag.”