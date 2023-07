NPO handhaaft tweede sanctie omroep Ongehoord Nederland

UpdateDe NPO gaat de opgelegde tweede sanctie van ruim 56.000 euro aan omroep Ongehoord Nederland (ON!) handhaven. Dat heeft de publieke omroep donderdag bekendgemaakt. De NPO legde de sanctie op, omdat Ongehoord Nederland onvoldoende bereid was samen te werken.

Eind mei vond een hoorzitting plaats, nadat de omroep van Arnold Karskens protest had aangetekend tegen de voorgenomen sanctie.

De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep constateert dat ON! ‘geregeld weinig constructief gedrag vertoont en daarbij weinig verheffend taalgebruik hanteert en dat dit niet bijdraagt aan goede verhoudingen binnen het publieke mediabestel’. De commissie adviseert daarom de sanctie door te zetten.

De omroep gaat in hoger beroep tegen de opgelegde sanctie van de NPO. ‘ON! gaat in beroep tegen het besluit van de NPO en stapt naar de rechter om zo de vrijheid van meningsuiting in Nederland tot de laatste snik te verdedigen en de oprukkende onverdraagzaamheid voor het ongehoorde geluid een halt toe te roepen.’ ON! roept ‘de NPO en alle partijen’ op ‘om juist vanwege de inhoudelijke verschillen in ideeën democratische tolerantie te tonen en ON! te accepteren’.

Boetes

De eerste boete ontving ON! vorig jaar. Dat ging in eerste instantie om 93.000 euro, maar het bedrag werd verlaagd naar 84.000 euro. De boete werd met 10 procent verlaagd, omdat het om een ‘jonge, onervaren omroep’ gaat. Er hangt ON! een derde boete van 132.000 euro boven het hoofd, omdat de omroep volgens de NPO onjuiste informatie in haar programma’s blijft verspreiden.

De NPO deed eind april het verzoek tot intrekking van de licentie van de aspirant-omroep, omdat ON! volgens de NPO ondanks drie opgelegde sancties onvoldoende uitvoering geeft ‘aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel’. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en media) heeft gezegd pas na de zomer een besluit over de toekomst van ON! te nemen.

