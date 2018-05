NPO heeft plannen voor soapserie op plek EenVandaag

'Eeuwige vrijgezel' Hugh Grant getrouwd met zijn Anna

1:10 Hugh Grant (57) is eindelijk getrouwd. De acteur uit onder andere de liefdescomedy's Four Weddings and a Funeral en Love Actually-acteur gaf vrijdag in Londen zijn jawoord aan de Zweedse televisieproducent Anna Eberstein (39), zo meldt het persbureau E! News