NPO maakt nieuw presentatieduo MolTalk! bekend

Weerdenburg en Verheijen zijn geen onbekende van Wie is de Mol?. Zo was de presentatrice en actrice in 2015 de verliezend finalist en moest de Luizenmoeder-acteur een seizoen later als zesde kandidaat afscheid nemen. Het gloednieuwe duo is razend enthousiast over hun nieuwe klus voor het napraatprogramma, waarin ze onder meer gaan proberen De Mol te ontmaskeren.



,,Nooit durven hopen dat we ooit nog onderdeel zouden mogen uitmaken van Wie is de mol? Met pijn in ons hart hadden we al afscheid genomen van dit eenmalige avontuur. Maar nu mogen we weer op jacht, helaas voor ons niet in het buitenland. China had ons ook wel te gek geleken, maar wel elke zaterdag vanuit ons stamcafé in VondelCS. Margriet en Chris; we’ve got big shoes to fill, maar we gaan ons stinkende best doen”, aldus Rop en Marlijn.