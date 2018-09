NPO past Radio 5 niet aan na stunt Kranenbarg

Dat meldt NPO vandaag in reactie op de kritiek van dj Bert Kranenbarg. Deze draaide vrijdagmiddag twee uur lang Nederlandstalige muziek om de luisteraars duidelijk te maken wat de gevolgen zijn als per januari 2019 zijn programma op vrijdag plaats moet maken voor SterrenNL. Naar eigen zeggen kreeg Kranenborg honderden steunbetuigingen van luisteraars die hier ook niet op zitten te wachten. Maar NPO is niet van plan het voornemen voor de nieuwe vrijdagmiddagprogrammering om te gooien. ,,De schaarste in de zendtijd dwingt ons keuzes te maken", stelt een zegsman.

Voorkeur

Volgens Daniël Dekker, die zich al jaren hard maakt voor SterrenNL, is er bij NPO momenteel veel te weinig ruimte voor Nederlandstalige muziek. ,,Je hebt het over muziek die meer dan 2 miljoen mensen als favoriete voorkeur opgeven", legt hij uit. ,,De online community van SterrenNL groeit als kool. Het is niet meer dan logisch dat daar op de 'gewone' zenders ook ruimte voor wordt ingeruimd."



Dekker zegt niet per se dat de NPO Radio 5-luisteraars 'behoefte hebben'aan de Nederlandstalige muziek. ,,Maar dit genre komt er heel bekaaid vanaf momenteel in Hilversum. En het past het meest bij het zenderprofiel van NPO Radio 5."