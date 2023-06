NPO-serie met Nasrdin Dchar wint Canadese tv-prijs Rockie Award

Natuurdocu­men­tai­re Wolf in top 3 kijkcij­fers

De documentaire Wolf was zondagavond een van de drie best bekeken programma’s op televisie. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). De natuurfilm trok 683.000 kijkers. De door BNNVara geproduceerde documentaire is ingesproken door Matthijs van Nieuwkerk, die sinds eind 2022 niet meer op de televisie te zien was.