NPO sluit overeenkomst met meldpunt Mores

De Nederlandse Publieke Omroep heeft zich aangesloten bij Mores, het centrale meldpunt waar de Nederlandse culturele en creatieve sector melding kan doen van ongewenste omgangsvormen in werksituaties. Binnen de NPO en de omroepen bestonden al regelingen en vertrouwenspersonen voor dergelijke meldingen, maar nu kunnen (oud-)medewerkers ook bij Mores terecht als zij in vertrouwen ongepast gedrag aan willen melden.

,,Het is een belangrijke aanvulling op de bestaande mogelijkheden die ik van harte ondersteun”, laat NPO-voorzitter Frederieke Leeflang weten. ,,Een veilige werkomgeving is een omgeving waar mensen zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn en al hun ervaringen te delen, of deze nu positief of negatief zijn. Wij willen borgen dat onze mensen zich in alle gevallen ergens gehoord voelen.”

De samenwerking met het online-meldpunt is nuttig voor medewerkers van de NPO die tijdelijk of helemaal uit dienst zijn en hun melding niet (meer) binnen de NPO zelf kunnen of willen doen. Mores is een onafhankelijk meldpunt waar mensen sectorbreed terechtkunnen met hun meldingen over ongewenst gedrag. Ook als zij dus niet bij hun eigen (voormalige) werkgever terechtkunnen.

De NPO zegt verder ook overleg met andere bedrijven in de mediasector zoals Talpa en RTL te voeren om tot een sectorbrede overeenkomst op het gebied van (on)gewenst gedrag en een veilige werkomgeving te komen. Deze zogenoemde ‘parapluregeling’ moet bovenop de afspraken komen die de partijen en omroepen zelf al hebben gemaakt. Het streven is om dit convenant na de zomer in te laten gaan.

