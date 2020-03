NPO wil dagelijks Ouderenjournaal met informatie over coronacrisis

De NPO wil op korte termijn met een dagelijks Ouderenjournaal komen. In dit nieuwe actualiteitenprogramma moet informatie worden gedeeld over de coronacrisis die specifiek voor ouderen van belang is. Dat heeft omroepbaas Jan Slagter vanochtend gemeld op NPO Radio 1.

Veel ouderen zitten momenteel in isolatie door de coronacrisis. Verpleeghuizen en zorgflats hebben hun deuren gesloten voor bezoek, om de verspreiding van het virus onder ouderen tegen te gaan. De NPO en Omroep Max willen daar op inspelen, onder meer door dit journaal.



Max gaat daarnaast een reportage maken over de Keukenhof. ,,We doen normaal in het voorjaar een Keukenhof-concert", legt Slagter uit. ,,Maar dat kan nu natuurlijk niet. Tegelijkertijd staat de Keukenhof prachtig in bloei, maar niemand die het nu kan zien. We gaan daar morgen met drie camera's en drones heen om de bloemen in vol ornaat in beeld te brengen, zodat ouderen daar thuis van kunnen genieten."

Ontspanning en vermaak

Het is nog onduidelijk wanneer deze reportage te zien moet zijn. Omroep Max is volgens Slagter ook in overleg met musea voor soortgelijke initiatieven. ,,We moeten als NPO in deze tijd ook ontspanning en vermaak bieden", zegt hij met klem. ,,Mensen moeten ook even iets anders hebben dan coronanieuws. Oude films en oude series."

NPO-baas Shula Rijxman stelde dit gisteren ook al. Daarom besloot de NPO definitief door te gaan met Troost-TV. Troost-TV is geïnitieerd door cabaretier Paul Haenen, die in de donkere coronatijden een hoopvol en positief geluid wilde laten horen. Matthijs van Nieuwkerk vond dit project zo leuk dat hij ook een lineaire ‘dependance’ van Troost-TV in het leven riep.