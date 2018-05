NPO wil vroeger tijdstip voor talkshows Pauw en Jinek

Maar het plan van de NPO om zijn latenight-tijdslot voortaan ook om 22.30 uur te laten beginnen – er wordt gesproken over volgend jaar – zou vooral een bezuinigingsmaatregel zijn. Het uitzendschema wordt in die situatie krapper, waardoor een programma minder nodig is. Dat heeft consequenties voor de overige titels op de zender, maar ook daar is al over nagedacht. Zo bestaat het idee om de actualiteitenrubriek EenVandaag naar NPO 2 te verhuizen.



In een reactie laat de NPO weten: ,,De plannen voor volgend jaar zijn nog volop in ontwikkeling en daarbij zijn allerlei scenario’s mogelijk. Zeker is nog niets.’’



De publieke omroep hangt een bezuiniging van een slordige 60 miljoen euro boven het hoofd. Minister Arie Slob (Media) luidde vorig jaar november de noodklok: hij verwacht dat de inkomsten uit Ster-reclame zullen teruglopen. De NPO moet dat wat Slob betreft zelf opvangen. Het latenight-plan is nog niet definitief, vanwege voorzichtige hoop dat het kabinet alsnog bereid is dit bezuinigingsbedrag te matigen.