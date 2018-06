NTR-docu met Jiskefet-achtige trekjes en piemelfontein: terugkijken!

Engeland draait volk warm voor nieuwe kroning met bijzondere documentai­re

10:32 Het is vandaag precies 65 jaar geleden dat de Britse Queen Elizabeth II de troon besteeg. Vanavond praat ze in de documentaire ‘The Coronation’ voor het eerst over die dag. ,,Een opwarmertje voor het Britse volk, want prins Charles is on his way.”