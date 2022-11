NTR: privéjet van Sint 'gebruikt geen druppel kerosine'

De NTR wil met het Sinterklaasjournaal en de onderwerpen die hierin worden aangesneden ‘een programma maken met respect voor traditie en oog voor de ontwikkeling in de samenleving’. Dat laat de omroep vandaag weten in reactie op de commotie over het feit dat de goedheiligman een privéjet gebruikte om naar Hellevoetsluis te reizen. De NTR voegt daaraan toe ‘dat het vliegtuig van Sinterklaas geen druppel kerosine gebruikt’.

Veel mensen klaagden zaterdag op sociale media dat zij het ongepast vonden dat Sinterklaas in deze tijd van klimaatproblemen met een privéjet vliegt. De NTR, die het Sinterklaasjournaal maakt en uitzendt, wilde eerder niet reageren op de kritiek op de privéjet.

,,We zijn ons bewust van de betekenis van het Sinterklaasjournaal en de beleving van het feest in Nederland”, stelt een woordvoerder. ,,Maar tegelijkertijd willen we een verrassend kinderprogramma maken waarin we de fantasie stimuleren. En waarin niets is wat het lijkt.”

Klachten

De NTR kan niet zeggen hoeveel klachten er afgelopen weekend zijn binnengekomen over het feit dat Sinterklaas met een privéjet naar Hellevoetsluis reisde. ,,We krijgen dagelijks zoveel reacties, dat zijn momentopnamen”, aldus de woordvoerder. ,,Pas aan het einde van dit seizoen maken we de balans op en gaan we evalueren. Dat doen we elk jaar zo.”

De intocht van Sinterklaas is zaterdagmiddag op televisie gezien door ruim 1,6 miljoen mensen. Dit aantal is vrijwel gelijk aan het aantal kijkers van de intocht in 2021.

Behalve over het vervoersmiddel van de Sint waren er ook mensen die zich stoorden aan het feit dat er een nieuwe piet werd opgevoerd, Piet Hein. Bij de introductie werd duidelijk gerefereerd aan de omstreden admiraal van de West-Indische Compagnie, bekend om het veroveren van de Spaanse Zilvervloot.

