Oekraïne selecteert in metrostation songfestival-act met gasmaskers

Het was een bizarre gewaarwording. De selectieprocedure voor het Eurovisie Songfestival werd gehouden in een ondergronds metrostation in Kiev, dat gebruikt wordt als schuilkelder. Eerder werd daar ook al de lokale versie van The Voice opgenomen. De organisator liet aan de BBC weten dat daarvoor gekozen was, omdat als er een Russische luchtaanval kwam, de liveshow doorgang kon vinden.



Die dreiging was ook te merken in de acts die aantraden op het podium van de winnaar van de afgelopen editie. Vrijwel alle deelnemers hadden een referentie naar de oorlog in het land. Winnaar Tvorchi liet zich inspireren door de Oekraïners die de staalfabriek Azovstal bij Marioepol verdedigden. Tijdens hun act droegen de dansers gasmakers en waren er nucleaire tekens te zien met een kruis er doorheen.



Heart of Steel is het eerste nummer dat bekend is voor het Eurovisie Songfestival van 2023. Dat door de situatie in Oekraïne gehouden wordt in Liverpool. Vorig jaar won de groep Kalush Orchestra met het nummer Stefania. Mia Nicolai en Dion Cooper vertegenwoordigen Nederland tijdens de 67ste editie van het liedjesfestijn. Hun nummer wordt in 2023 bekend.