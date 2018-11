Officier eist taakstraf en rijontzegging tegen Dave Roelvink

De 24-jarige dj uit Landsmeer staat terecht voor rijden onder invloed en een forse snelheidsovertreding. Ook verwijt het Openbaar Ministerie hem hinderlijk rijgedrag en stoppen op de snelweg. De zoon van Dries Roelvink werd in augustus aangehouden door de politie nadat hij met 180 kilometer over de ring van Amsterdam reed.



Uit een blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Midden in de Coentunnel was Roelvink gestopt, waarna hij iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Later parkeerde de artiest zijn wagen opnieuw op de vluchtstrook. Dit keer stapte hij uit en reageerde hij agressief tegenover de motoragent.



Dave Roelvink nam zich daarna voor een alcoholcursus te volgen. ,,Het is ontzettend dom wat ik heb gedaan", zei hij in de rechtbank. Hij zegt vrijwillig een cursus te hebben gedaan, met een psycholoog en heeft met ouders van wie een kind door een dronken spookrijder is doodgereden gesproken.