OG3NE trapt 'bijzondere' theatertour af in Amsterdam

Amy, Lisa en Shelley moesten in juli afscheid nemen van hun moeder Isolde, die kampte met een zeldzame vorm van botkanker. Vier maanden later zijn de songfestivaldeelnemers helemaal klaar om hun talent weer met Nederland te delen.

Vader Ricardo Vol is apetrots. ,,Als er iets is waar ik naar heb uitgekeken, is dit het wel'', laat hij via Instagram weten. Naar wens van Isolde volgt hij zijn dochters door heel Nederland. ,,Mama had ook gewild dat wij dit door zouden zetten'', verklaarde OG3NE vorige maand.