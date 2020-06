OG3NE zet schrijfplannen op laag pitje: ‘Half werk leveren heeft geen nut’

,,Nieuwe muziek zit er voorlopig niet echt in”, zegt Lisa tegen BuzzE. ,,Eigenlijk zouden we in mei een writerscamp gaan doen en voor het eerst helemaal meeschrijven van het begin af aan.” De coronacrisis gooide echter roet in het eten.



,,We hadden er heel veel zin in, maar om nu half werk te leveren van een afstandje heeft voor mijn gevoel niet zoveel nut”, legt Lisa uit. ,,We verzetten het gewoon en dan zien we het wel wanneer het weer kan en veilig is. Waarschijnlijk wordt het allemaal pas in 2021.”