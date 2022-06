OG3NE-zusjes nemen tijdelijk afstand van vader: ‘We liggen niet op één lijn’

Coldeweijer onthulde vandaag dat de vader van het zangtrio een paar dagen geleden een (inmiddels verwijderd) cryptisch bericht op Instagram plaatste. In het bijschrift stond: ,,Vaak hebben ze niet door hoeveel jij voor ze doet. En hoeveel liefde jij voor hun hebt. Ze gaan er maar vanuit dat het ‘gewoon zo is’.’

Shelley besluit daarna Coldeweijer te vertellen hoe de vork in de steel zit en stuurt haar een bericht. ‘Zoals je al aangaf in je berichten hebben we al veel moeten doorstaan als gezin. Daarnaast werken wij vanaf jonge leeftijd al heel nauw met onze vader, wat als familie natuurlijk niet altijd makkelijk is’, begint ze het privébericht.