Olcay en Ruud swingen erop los en Iris last rustdag in

Interview Thekla Reuten iedere week getest: Na negatieve uitslag knuffel ik m’n moeder uitgebreid

24 oktober Thekla Reuten hoopt films te maken die mensen inzicht en troost bieden, kracht geven. Maar de focus op het heilige moeten is ervanaf. ,,Dat komt ook door mijn kinderen en de lichtheid die ik ervaar in de liefde’’, vertelt de actrice in het Magazine van deze week.