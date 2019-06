Olcay’s collega Arie in de bres voor plussizers, model daagt presentatrice uit

Olcay Gulsens RTL Boulevard-collega en tevens sportschooleigenaar Arie Boomsma mengde zich vanmiddag in de discussie over de nieuwe plussize-paspoppen van Nike. Tegenstanders vinden dat Nike een ongezond gewicht promoot, maar Arie wil daar niets van weten.



‘Je hoort veel toetsenbordtijgers brullen dat een beetje overgewicht best mag, maar dat Nike overdrijft’, schrijft hij. ‘Daarmee bepalen ze voor anderen tot welk formaat je jezelf nog in een sportlegging mag hijsen. Dat kan niet. Ik vind zelf weinig méér inspirerend dan een vrouw of man met stevig overgewicht die de stap naar de gym zet. Een sportschool is voor sommigen een intimiderende arena. Het is fantastisch dat iemand het belang van beweging inziet. Postuur, overgewicht of welke andere factor dan ook mag daar ooit iets aan afdoen.’



Gulsen kwam gisteren onder vuur te liggen omdat ze in RTL Boulevard zei te schrikken van de omvang van de pop, die volgens haar maatje 48-50 heeft. Volgens de voormalige modeontwerpster is het vrij onwaarschijnlijk dat een vrouw met zo'n omvang fit genoeg is om te gaan sporten.



Arie spreekt zich in zijn Instagram-post uit over ‘de grote hoeveelheid reacties waaruit een absoluut gebrek aan inlevingsvermogen blijkt’. Hij vindt dat als je niet weet hoe het is om iets te zwaar te zijn, je je mond moet houden in het debat.