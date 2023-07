Olga Commandeur en man trouwden na drie mislukte aanzoeken op vrijdag de dertiende: ‘Laten ontsporen’

Ze waren misschien wel 's lands eerste koppel dat elkaar leerde kennen via een datingsite in 2001. Inmiddels zijn Olga Commandeur en haar man Frank Maanders gelukkig getrouwd, maar daar gingen drie mislukte huwelijksaanzoeken aan vooraf, vertelt het stel in Libelle. ,,Uiteindelijk heeft hij mij gevraagd in de Pizza Hut.”

Als Frank Maanders acht jaar geleden besluit zijn grote liefde ten huwelijk te vragen weet hij één ding zeker: het moet bijzonder worden. Allerlei romantische plannen passeerden de revue. ,,Eén poging was op de Tafelberg in Zuid-Afrika, maar de lift omhoog was stuk”, vertelt Frank aan Libelle. ,,Toen zou ik haar op Aruba vragen, op de Hooiberg.” Maanders zelf was flink enthousiast over dat idee, maar nadat anderen hem erop wijzen dat het veel te heet is op de berg, belandt ook dat aanzoek in de prullenmand.

Een derde poging zou in Suriname zijn, tijdens opnames van een spelprogramma. Maanders had met de redactie van het programma afgesproken aan te komen varen met een bootje, maar ook dat idee viel in het water. ,,Ik lag er in de eerste ronde al uit”, vertelt Commandeur. Maanders besluit de hoop niet op te geven, maar wel voor een minder romantisch aanzoek te gaan. ,,Uiteindelijk heb ik haar gevraagd in de Pizza Hut in het Duitse Schwerin.” Commandeur kan haar oren niet geloven wanneer het zover is. ,,Ik verslikte me bijna in een hap.”

Het stel trouwt uiteindelijk op vrijdag de dertiende in 2015. ,,Alle drie de mislukte aanzoeken bleken op de dertiende te zijn geweest”, vertelt Maanders daarover. De twee trouwen eigenlijk de maandag ervoor al, maar zetten voor familie en vrienden een hele ceremonie in scène. ,,Mijn broer is acteur, hij heeft als nep-babs de huwelijksvoltrekking gedaan’’, legt Commandeur uit. ,,Hij heeft de boel heerlijk laten ontsporen, dat was de opzet want vrijdag de dertiende. Hij ging zo ver dat hij op een gegeven moment woest de trouwakte verscheurde. Net toen iedereen in rep en roer was, riepen we: ‘Geen zorgen, mensen! We zijn afgelopen maandag al getrouwd. Het feest kan beginnen!’’

De twee zijn inmiddels al acht jaar gelukkig getrouwd. In april deed het stel mee aan Race Across The World, waarvoor ze twee maanden door Midden- en Zuid-Amerika trokken zonder internet, met een beperkt budget en een vliegverbod. De twee waren enorm geliefd bij de kijker, maar eindigden uiteindelijk op de tweede plaats nadat Hugo Kennis en Eva Cleven het programma wonnen.

