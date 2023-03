Olga Commandeur voor derde keer onder het mes na borstamputatie

Het ging om een voorstadium van de ziekte, die resulteerde in een borstamputatie. ,,Ik ben toen door het oog van de naald gekropen. Ik hoefde niet bestraald of chemo's, dus ik ben positief gestemd dat het goed gaat komen’’, vertelde ze daarover in het EO-programma De kist.

Omdat een prothese niet mogelijk was, volgde er een borstreconstructie. ,,Heel confronterend was dat je je in het ziekenhuis zelf mag wassen, en dat ik mezelf voor de spiegel zag. Toch verminkt, aan die ene kant.’’

Tegen weekblad Story vertelt Commandeur nu dat ze het nare hoofdstuk snel hoopt af te sluiten. ,,In mei of juni van dit jaar ga ik voor de derde keer onder het mes en hopelijk is het daarna klaar.’’

Commandeur is momenteel te zien in Race across the world, waarin ze met haar man Frank door Zuid-Amerika reist. In het nieuwe RTL4-programma van Martijn Krabbé gaan vijf bekende duo's de uitdaging aan om van Mexico-Stad naar Ushuaia te reizen, de zuidelijkste stad ter wereld. Per vliegtuig duurt dat twintig uur, maar zij mogen juist níét door de lucht. Twee maanden lang leggen ze de 14.000 kilometer af over land, zonder pinpassen en telefoons en met hetzelfde budget als de prijs van twee vliegtickets.

