Olivia Newton-John op 73-jarige leeftijd overleden

Olivia Newton-John is vanmorgen vredig overleden op haar Ranch in Zuid-Californië, omringd door familie en vrienden. Dat laat haar echtgenoot John Easterling weten. De familie vraagt iedereen om de privacy van de familie te respecteren in deze zeer moeilijke tijd. Ze is overleden aan de gevolgen van borstkanker. In 1992 kampte Newton-John ook al eens met die ziekte. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. In 2019 werd er opnieuw borstkanker bij de artieste geconstateerd.



Naast zangeres zal Newton-John voornamelijk herinnerd worden voor haar rol als Sandy in de musicalfilm Grease uit 1978. In Nederland scoorde ze in 1980 solo ook nog een nummer 1-hit met het nummer Xanadu.