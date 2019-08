Olivia Newton-John open over uitgezaaide kanker: Ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb

Olivia Newton-John (70), die wereldberoemd werd met haar rol in Grease , heeft een openhartige maar zorgwekkende update gegeven over haar gezondheid. De actrice/zangeres laat weten dat de borstkanker intussen in stadium IV zit, en dus is uitgezaaid naar haar andere organen. Newton-John weet niet hoe lang ze nog te leven heeft.

In het najaar van vorig jaar werd Olivia Newton-John voor de derde keer getroffen door borstkanker. De actrice bleef steeds strijdvaardig, maar nu lijkt het er toch op dat de ziekte de overhand neemt. In een openhartig interview met The Independent vertelt ze dat ze niet weet hoe veel tijd haar nog is gegund. ,,Wanneer je de diagnose van kanker of een andere enge ziekte krijgt, dan krijg je plots een mogelijke tijdslimiet”, zegt ze. ,,Als je de statistieken gelooft, ga je ze laten uitkomen. Als iemand je zegt: ‘je hebt nog zes maanden te leven’, dan zal dat waarschijnlijk ook echt zo zijn, omdat je dat gelooft.”

Positief blijven

Olivia Newton-John heeft daarom besloten dat ze niet wil weten hoe lang ze nog te leven heeft. Omdat ze haar mentale welzijn wil beschermen, kiest ze ervoor zich enkel nog op het positieve te focussen. ,,Ik heb veel geluk gehad, gezien het feit dat ik dit al drie keer heb meegemaakt en ik er nog steeds ben. Ik heb ermee leren leven. Elke dag is een geschenk, vooral nu.”

Ze gaat verder: ,,Vorig jaar in september was ik nog aan het ziekenhuisbed gekluisterd. Gelukkig werd ik behandeld in mijn eigen ziekenhuis (Olivia heeft het Cancer Welness and Research Centre in Melbourne opgericht, red.) en heb ik mijn 70ste verjaardag in mijn eigen centrum kunnen doorbrengen. Het had niet mooier kunnen zijn. Mijn nichtjes en neefjes waren aanwezig, mijn beste vriend was er ook. Het was werkelijk prachtig. Ik ben erg trots op mijn centrum en het is een hele eer om er geld voor op te kunnen halen.” Om geld in te zamelen verkoopt Newton-John enkele van haar meest waardevolle bezittingen: onder meer de lederen jacket van haar ‘Grease’-personage Sandy gaat onder de hamer.

Om de kanker te bestrijden zoekt Newton-John haar toevlucht in een Cannabis-behandeling, die ze zelf legaal kweekt in haar eigen tuin. In 1992 werd ze voor de eerste heer getroffen door borstkanker, waar ze na een chemotherapie en borstamputatie van genas. Maar in 2017 kwam de kanker terug, die bovendien was uitgezaaid naar het heiligbeen in haar rug. Newton-John werd behandeld in haar eigen Cancer Welness and Research Centre in Melbourne, en wist de ziekte opnieuw te verslaan. Eind vorig jaar bleek dan dat de kanker voor de derde keer terug was.



Newton-John werd in januari van dit jaar ten onrechte doodverklaard op sociale media. Bekijk hieronder haar reactie daarop: