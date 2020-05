Ollolai-winnaars Marije en Ovan emigreren noodgedwongen terug naar Nederland

Marije Graafsma (30) en Ovan Abdullah (32), het stel dat in 2018 het RTL4-programma Het Italiaanse Dorp: Ollolai won, woont niet langer in Italië. De Utrechtse ontwerpers liepen zoveel regelgeving op, dat ze niet anders konden dan terugkeren naar Nederland.

In de RTL-show kregen Nederlandse stellen de kans om het Sardijnse gehucht Ollolai nieuw leven in te blazen en een eigen bedrijfje op te zetten. Marije en Ovan wonnen de hoofdprijs van 20.000 euro met de oprichting van hun modelabel Amkina in combinatie met een bed & breakfast.

Van het realiseren van hun Italiaanse droom kwam echter weinig terecht. Zo kwam er aan het geregel bij de gemeente geen einde. ,,Je werd keer op keer teleurgesteld. Ons modebedrijf stond on hold, want we wilden ons atelier in Nederland pas naar Italië halen als alles hier geregeld was. ‘Domani, domani’, zeiden ze maar. Maar ook ‘morgen, morgen’ kwam het er niet’’, vertelt Marije in een interview met deze krant.