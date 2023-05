Om deze reden raken we maar niet uitgepraat over de familie Hazes

Dit is een uitlegvideo van Play. Play is de gratis videodienst van jouw krant. Je vindt Play in je app door op de rode button onderin je scherm te drukken. Zit je in de browser? Klik dan op ‘Play' bovenin de rode balk. In Play vind je spraakmakende, nieuwswaardige videoseries. Korte video's voor als je uitgelezen bent, maar nog graag even wilt verder kijken.