OM eist 6 jaar voor overval op Mark Gillis

Geen Peter Gillis dit najaar op SBS6: zender pauzeert 'Massa is kassa' om rechtsza­ken

Het SBS 6-programma Massa is kassa is de komende maanden vooralsnog niet op tv. De realityreeks rondom vakantieparkenondernemer Peter Gillis is niet opgenomen in de najaarsprogrammering van SBS 6 die Talpa vrijdag bekendmaakte.