Oma en oom zijn gered, maar zangeres Karsu blijft leven tussen hoop en vrees

Wie is toch die wereldster die massaal gestreamd wordt, maar niet op de radio komt?

Al drie jaar is Bad Bunny de meest gestreamde artiest ter wereld. Dit weekend opende hij de Grammy's en binnen no time stond Taylor Swift enthousiast te dansen in de zaal. Toch rinkelt er bij de meeste Nederlanders niet meteen een belletje zoals dat wel gebeurt bij collega's als Miley Cyrus, Harry Styles en eerdergenoemde Swift. Wie is deze ‘onbekende’ wereldster?

6 februari