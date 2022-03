Omar blikt terug op Kamp van Koningsbrugge: ‘Op straat durven mensen me bijna niet aan te kijken’

The Streamers treden voor het eerst op voor een écht publiek

The Streamers treden voor het eerst op voor een livepubliek. De gelegenheidsband heeft zojuist tijdens een persconferentie een show aangekondigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Op 17 september is de volledige band erbij, met nog een aantal aan te kondigen gastartiesten.

8 maart