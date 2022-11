Omroep Max-baas Jan Slagter gooit NOS-directeur voor de bus in DWDD-rel

met videoOmroep Max-baas Jan Slagter vindt het ‘onrechtvaardig’ dat alleen de huidige NPO-directeur Frans Klein de kop van Jut is in de DWDD -rel. Ook iemand als de huidige NOS-directeur Gerard Timmer is volgens hem verantwoordelijk. Timmer was tussen 2014 en 2018 directeur van BNNVara.

Klein was negen jaar lang, tot 2014, namens omroep Vara betrokken bij De wereld draait door. Inmiddels is hij directeur bij de NPO. Gisteren legde hij tijdelijk zijn functie neer in afwachting van het onderzoek dat loopt naar misstanden achter de schermen van het programma. Afgelopen weekend bracht de Volkskrant een uitgebreid stuk over een angstcultuur die presentator Matthijs van Nieuwkerk zou hebben gecreëerd.

,,Alle pijlen zijn nu op hem gericht en dat vind ik oneerlijk. Er waren veel meer mensen verantwoordelijk. Daar heb ik me vanmiddag echt heel boos om gemaakt. Het is onrechtvaardig", zegt Slagter gisteravond bij talkshow Beau. ,,Wie waren er daarna verantwoordelijk? DWDD liep nog tot 2020 en de heftigste periode was juist tussen 2014 en 2018.”

Dans ontspringen

Kleins opvolgers bij BNNVara ontspringen de dans, vindt de omroepbaas. ,,Klein is alleen de boeman, maar er zijn er nog een stuk of vier, vijf medeverantwoordelijk.” Hij noemt namen en rugnummers. ,,Gerard Timmer (tussen 2014 en 2018 directeur, red.), Robert Kievit. Zelfs de huidige directeur van BNNVara, Lonneke van der Zee, was toen bestuurssecretaris. Gert-Jan Hox.”

Volledig scherm Jan Slagter bij talkshow Beau over DWDD. © RTL 4

Angela de Jong, die ook aan tafel zit, is het niet helemaal eens met Slagter. ,,Die zijn niet allemaal Directeur Video nu bij de NPO.” Slagter wijst erop dat Timmer nu wel directeur is bij de NOS, waarop De Jong zegt: ,,Van mij mag hij ook. Maar laten we zeggen dat Frans Klein de eerste is dan. Als er meer koppen moeten rollen, mijn zegen heb je.” Slagter: ,,Ja, maar jullie zitten allemaal zo van: barbertje moet hangen. Ik vind het zo onredelijk. We gaan cancelen en Frans Klein moet gecanceld worden. En dat is wat er gebeurt!”

Gerard Timmer zei eerder deze week geen kennis te hebben genomen van de misstanden bij De Wereld Draait Door. Timmer was van 2014 tot 2018 algemeen directeur bij BNNVara, in de periode dat de dagelijkse talkshow hoogtijdagen vierde.

