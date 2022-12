Omroep ON! levert eerste rapport in bij NPO, voorzitter vindt kritiek ‘ondemocratisch’

Ongehoord Nederland (ON!) heeft vandaag bij de NPO zijn eerste verplichte rapport ingeleverd waarin ON! uitlegt hoe de omroep zichzelf gaat verbeteren. Dat heeft de NPO gemeld.

De aspirant-omroep van Arnold Karskens moet voortaan elke twee maanden aan de NPO rapporteren hoe hij de aanbevelingen die de Ombudsman in haar rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd. Dat begint met een rapport dat een maand voor de uitzending van het nieuwe seizoen van Ongehoord Nieuws binnen moet zijn.

De uitzendingen van het programma, waar afgelopen jaar honderden klachten over binnenkwamen bij de Ombudsman van de NPO, gaan 31 januari weer van start. De Ombudsman constateerde in haar rapport dat ON! zich schuldig maakt aan het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie, zonder die te corrigeren. Na het eerste rapport moet ON! elke twee maanden met een tussenrapportage komen.

Feitenchecker aangenomen

De NPO heeft de omroep verzocht daarin aandacht te geven aan de verbeterpunten die ON! zelf opstelde. Zo heeft de omroep vastgesteld dat evaluaties van Ongehoord Nieuws tot aanpassingen en verbeteringen moeten leiden, presentatoren training en coaching moeten krijgen en dat er een-op-een functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren worden gevoerd. Ook heeft ON! op zijn website een verbeterrubriek waar feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd en heeft de omroep een factchecker in dienst genomen.

De woordvoerder van de NPO doet verder geen mededelingen over het rapport. Het is niet duidelijk wie exact gaat beoordelen of ON! met zijn rapport helemaal voldoet aan de verbeterpunten om door te mogen gaan met de uitzendingen. Ook wil de NPO niet zeggen op welke termijn de rapportage wordt beoordeeld.

De afspraken staan los van de tweede sanctie die ON! boven het hoofd hangt, omdat de omroep volgens andere omroepen niet genoeg samenwerkt. Ook staat deze regeling los van het tweede rapport van de Ombudsman, dat eind november verscheen. Hierin constateerde de Ombudsman dat ON! nog steeds aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt. De NPO reageert pas in januari op dit rapport.

‘Ondemocratisch’

ON!-voorzitter Arnold Karskens noemt de kritiek op zijn omroep ondertussen ‘ondemocratisch’. ,,We worden aangevallen op ons minderheidsstandpunt”, zei Karskens vandaag in Ongehoord Nieuws. Volgens Karskens is er te veel ‘linkse ideologie’ op de Nederlandse televisie. ,,Wij proberen daar een klein contragewicht aan te geven door af en toe een andere mening te geven. Voor een gezonde democratie heb je ON! nodig.”

Karskens zei niet te begrijpen dat de Ombudsman ON! ‘onzorgvuldige journalistiek’ verwijt. ,,Ik ben veertig jaar oorlogsverslaggever geweest en heb zestien boeken geschreven, met name over journalistieke onderwerpen. Dat is meer dan het hele college en raad van bestuur van de NPO bij elkaar.”

,,Ze proberen ons van het scherm te krijgen”, aldus de omroepvoorzitter, die zei ‘miljoenen mensen’ achter zich te hebben. ,,Wij zijn de herauten van het vrije woord en we doen ons uiterste best om de mensen goed voor te lichten. We zijn een jonge omroep, soms gaat er wat mis en dat mag ook. We geloven dat we met onze gasten de nieuwsbol op een gezonde manier kunnen etaleren aan de Nederlandse bevolking.”

Voor 2023 gaat ON! zeventig nieuwe afleveringen maken van Ongehoord Nieuws. Karskens zei dat de afleveringen beter worden dan dit jaar. ,,Alle kinderziektes zijn er dan uit.”

