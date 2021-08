Omroepbaas NPO over het imago, Op1 en de nieuwe programmering: ‘We moeten scherpere keuzes maken’

Schrik op Belgisch festival: vuurspuw­ster steekt zichzelf per ongeluk in brand

29 augustus Op een festival in België is zaterdag een jonge vrouw zwaargewond geraakt. De vuurspuwster stak zichzelf tijdens een optreden van een dj per ongeluk in brand. Haar kledij vatte plots vuur, waarna ze van het podium sprong. Ze werd met zware brandwonden overgebracht naar het brandwondencentrum in Gent.