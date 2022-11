‘Omroepbazen hebben elkaar én hun sterren te lang de hand boven het hoofd gehouden’

Daarnaast aandacht voor Isola di Beau waarin Martijn Krabbé verfrissende uitspraken doet over het uit de spotlight stappen en The Voice. Sowieso zou hij een fantastische bijrol moeten blijven spelen in dit programma. De programmering rond de WK-wedstrijden wordt besproken evenals een belangrijke stap in de veiling van de radiofrequenties, die consequenties heeft voor veel luisteraars.



Er staat een EO-programma in Angela’s etalage en er wordt een eerste aanzet gegeven voor de jaarlijkse traditie van de AD Media Prijzen, die 27 december weer bekend worden gemaakt. Belangrijk, want voor winnaars kan dat zomaar een opstapje naar de Televizier Ring zijn. Tot slot is er de terugkerende vraag aan presentator Manuel Venderbos: is hij al gebeld door HLF8?