Omroepen geven omstreden Ongehoord Nederland heel bewust een kans

Zweedse band Roxette maakt doorstart met nieuwe zangeres­sen na dood Marie Fredriks­son

De Zweedse band Roxette gaat een doorstart maken met twee nieuwe zangeressen, melden Zweedse media. Roxette was in de jaren negentig een van de grootste bands te wereld, dankzij hits als Listen to your heart, The look en It must have been love.

23 maart