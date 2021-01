Omroepen op Mediapark sturen personeel naar huis vanwege rellen

LIVE | Veel opgepakte relschop­pers zijn tieners die nog thuis wonen, 11-jarige opgepakt voor opruiing

18:32 De politie en het Openbaar Ministerie roepen ouders op hun kinderen ‘s avonds thuis te houden. De avondklok is er niet voor niets, stellen ze. Veel relschoppers die de afgelopen avonden zijn opgepakt, zijn volgens het OM tieners en wonen nog thuis. ,,Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen in toom te houden. Weet waar je kind uithangt en ga het gesprek met ze aan”, zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant. Wij volgen de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.