Omstreden mondkapjesdeal Sywert van Lienden wordt film

RTL gaat niet verder met Danny de Munk als panellid na aangifte vanwege verkrach­ting

Danny de Munk zal niet te zien zijn als panellid in een nieuw seizoen van I can see your voice. Dat bevestigt RTL aan deze site. Gisteren werd bekend dat er aangifte vanwege verkrachting is gedaan tegen de zanger. ,,We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen als panellid aan het programma.”

15 juni