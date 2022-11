Omstreden WK-reclame van Jumbo komt in collectie Beeld en Geluid

De omstreden WK-reclame van supermarktketen Jumbo, met hossende bouwvakkers en de Toppers, wordt opgenomen in de collectie van Beeld en Geluid. Dat laat een woordvoerder van het instituut in Hilversum weten. Het spotje werd na veel commotie binnen een halve dag van de buis gehaald .

,,In principe archiveren wij alle Ster-reclames, tenzij de adverteerder dat niet wil”, meldt de woordvoerder. Dit zou de adverteerder dan kunnen aangeven bij de Ster, de Stichting Etherreclame die verantwoordelijk is voor de reclameblokken op de publieke zenders. Een woordvoerder van Ster zegt dat Jumbo zich nog niet heeft gemeld.

De spot, die dinsdagavond werd gelanceerd, lag onder vuur omdat er polonaise lopende bouwvakkers in zitten. Dat ligt gevoelig, want het toernooi in Qatar is juist omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de gastarbeiders die de stadions moesten bouwen. Er zijn duizenden arbeiders gestorven. In het spotje zaten ook bekende zangers, zoals Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit.

Jumbo trok het spotje na de hausse aan reacties woensdag rond het middaguur in. De commercial was woensdagavond nog wel op televisie te zien, op kanalen als BBC First en Comedy Central. In een reactie per e-mail belooft Jumbo dat het tv-spotje na woensdagavond nergens meer te zien is. ‘Helaas duurt het bij een kleine groep themazenders, waaronder Comedy Central, iets langer om de commercial uit de programmering te krijgen.’

Luister ook naar de AD Media Podcast; hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: