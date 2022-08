Onbegrijpelijk dat RTL die moreel failliete toko met proleten als Gillis wil overnemen

Boze brief John Lennon naar Paul McCartney onder de hamer

Een boze brief die John Lennon op 24 november 1971 stuurde naar voormalig bandgenoot Paul McCartney, gaat onder de hamer bij online veilinghuis Gotta Have Rock and Roll. Naar verwachting levert de brief tussen de 30.000 en 40.000 dollar (29.500 en 39.300 euro) op.

