Onbegrip bij BN’ers over feest in voetbalstadions: ‘Dit valt niet te rijmen’

Britse actrice Una Stubbs (84), Mrs. Hudson uit Sherlock, overleden

12 augustus De Britse actrice Una Stubbs is op 84-jarige leeftijd overleden. In Nederland werd Stubbs vooral bekend door haar rol van Mrs. Hudson in de Britse serie Sherlock. De actrice kreeg ook bekendheid door haar rollen in de tv-shows Till Death Us Do Part en EastEnders.