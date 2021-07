‘Onbevreesd en strijdbaar’: Paginagroot rouwbericht van kinderen Peter R. de Vries in kranten

,,Aan een onbevreesd en strijdbaar leven op de barricades van recht en onrecht is een einde gekomen”, leest het rouwbericht van zijn nabestaanden over de misdaadjournalist. De familie van De Vries laat in de rouwadvertentie weten dat ,,een ieder voor wie Peter in zijn leven iets betekend heeft, is uitgenodigd om afscheid van hem te nemen”. Hoe dat eruit gaat zien en waar dat zal plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt. Ook verschijnt vandaag in bijna alle grote dagbladen een overlijdensadvertentie namens de nieuwsredacties, waaronder het Algemeen Dagblad en de regionale kranten van DPG Media. ,,Een van ons is niet meer. Peter R. de Vries, journalist”, is de tekst boven een lijst met namen van hoofdredacteuren. Ondertekenaars zijn onder anderen AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma, Paul Jansen van De Telegraaf en Harm Taselaar van RTL Nieuws.

‘Een echt mensch’

,,Wij zullen zijn bevlogenheid en vastberadenheid missen”, staat in een boodschap die Omroep MAX-directeur Jan Slagter in De Telegraaf liet plaatsen voor de donderdag overleden crimeverslaggever. ,,Een echt mensch is niet meer”, leest een overlijdensadvertentie van voormalig advocaat Bram Moszcowicz en Nienke Hoogervorst in diezelfde krant.



,,Dat we jou moeten missen is ondenkbaar, maar we zijn ingehaald door de harde werkelijkheid”, luidt de boodschap van RTL Nederland in onder meer De Volkskrant. ,,Peter, jij wordt niet vergeten. Tenslotte doen we jou een belofte: ‘We will not bend our knee’.”



Advocaat Peter Schouten, met wie De Vries samen met strafpleiter Onno de Jong het team vormde dat kroongetuige Nabil B. bijstaat in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, zegt eveneens ‘met intens verdriet afscheid te nemen’ van De Vries. ,,Peter, je luisterde altijd zo lief.”