Onderzoek naar misstanden NPO duurt langer: ‘Meer meldingen dan verwacht’

Het onderzoek van de Commissie Van Rijn naar de misstanden en werkcultuur bij de publieke omroep duurt langer dan verwacht. Het rapport zou deze zomer klaar zijn, maar dat wordt op z'n vroegst in het laatste kwartaal van dit jaar. Reden is dat meer melders om een gesprek hebben gevraagd en het onderzoek groter is geworden.

Commissievoorzitter en oud-minister Martin van Rijn vraagt in een schriftelijke uitleg om begrip voor de lange duur van het onderzoek. ,,De gesprekken met betrokkenen maken veel indruk op de commissie. We willen recht doen aan alle melders en een zorgvuldig en goed rapport opleveren. Tegelijkertijd herkennen we de wens om duidelijkheid te verschaffen in dit proces voor iedereen op korte termijn,” schrijft hij.

Het onderzoek is volgens hem groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Ook hebben meer mensen dan verwacht zich gemeld voor een gesprek. De commissie werd vorig jaar november in het leven geroepen na het Volkskrantartikel over het vermeende grensoverschrijdende gedrag van onder anderen Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door (DWDD). Aanvankelijk zou er alleen onderzoek worden gedaan naar DWDD, maar dat werd verbreed nadat meer meldingen waren gekomen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele publieke omroep. Zo wordt ook de werksituatie bij NOS Sport, NOS Nieuws en talkshow Op1 onderzocht. In de commissie Van Rijn zit ook oud-presentator en burgemeester Sjors Fröhlich.

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, zoals de commissie voluit heet, hoopt in het vierde kwartaal één rapport met resultaten, bevindingen en conclusies naar buiten te brengen, maar houdt ook nu een slag om de arm of die planning haalbaar is. Het rapport wordt in zijn geheel en aan iedereen openbaar gemaakt. De commissie heeft een vragenlijst verzonden naar (oud)medewerkers van de omroepen en de NPO. Deze anonieme vragenlijst kan tot morgen, 30 juni, worden ingevuld. Mensen die zich bij de commissie willen melden voor een gesprek kunnen zich tot 15 juli melden via www.ogco.nl. De commissie spreekt ook met betrokkenen die zij op eigen initiatief uitnodigt. Daarmee zal de commissie ook na 15 juli doorgaan.

Opgestapt

Na het bewuste Volkskrantartikel over de misstanden bij DWDD legde presentator Matthijs van Nieuwkerk zijn werkzaamheden neer en beeïndigde zijn relatie met omroep BNNVara. Ook NPO-directeur Frans Klein trok zich tijdelijk terug in afwachting van het onderzoek. Klein was indertijd als mediadirecteur bij de VARA, later BNNVARA, tot 2014 verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD. Bij NOS Sport trad de gehele hoofdredactie af. Het contract van wielercommentator Danny Nelissen werd niet verlengd na de onstane commotie. Ook Tom Egbers, presentator van Studio Sport, raakte in opspraak. Hij zit sinds maart thuis. Het is onduidelijk of en wanneer hij terugkeert op televisie. Nadat Egbers onder vuur kwam te liggen stapte zijn vrouw Janke Dekker op bij Mores, de stichting voor ongewenste omgangsvormen in de cultuur- en televisiesector.

Volledig scherm NPO © ANP / ANP

