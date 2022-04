Onderzoek naar ongepast gedrag Ghostbusters-acteur Bill Murray (71): ‘Ik dacht dat het grappig was’

Ghostbusters-acteur Bill Murray (71) heeft toegegeven dat zijn gedrag op de filmset tot klachten heeft geleid en uiteindelijk tot stopzetting van de opnames van zijn nieuwe film ‘Being Mortal’. ,,Ik deed iets waarvan ik dacht dat het grappig was, maar zo werd dat niet opgevat’', zei hij in een interview met CNBC.

Ingewijden vertelden vorige week tegen de New York Post dat het zou gaan om handtastelijkheden. Vrouwen zouden hebben geklaagd dat de acteur ze vaak aanraakte. Studio Searchlight Pictures is inmiddels een onderzoek gestart. Murray: ,,De filmstudio wilde het juiste doen, dus ze willen het nu eerst allemaal onderzoeken en hebben de productie voorlopig stopgezet.’'

Handtastelijk

Een ingewijde vertelde tegen de New York Post dat de acteur erg “aanrakerig” was. ,,Niet op intieme plekken, maar hij sloeg een arm om een vrouw heen, raakte haar haren aan, trok aan haar paardenstaart. Maar wel altijd op een grappige manier’', aldus de bron. ,,Hoewel zijn gedrag niet illegaal was, voelden sommige vrouwen zich ongemakkelijk en vonden ze dat hij een grens over ging.’'

Murray zei dat hij en de niet nader genoemde vrouw erover praten en “proberen vrede met elkaar te sluiten”. ,,We zijn allebei professionals’’, zei Murray over de vrouw. ,,We houden van elkaars werk. We vinden elkaar leuk, denk ik.’’ Hij zei niet wanneer en of de productie zou worden hervat en of hij zou blijven deelnemen aan de film. ,,Als je elkaar niet kunt vertrouwen, heeft het geen zin om verder samen te werken of ook nog een film te maken.’'

Veranderde tijden

Wel zegt Murray veel te hebben geleerd van het incident. ,,De wereld zit tegenwoordig heel anders in elkaar dan vroeger. Wat ik als klein kind grappig vond, is tegenwoordig niet per se ook nog grappig. Dingen veranderen en tijden veranderen, dus het is belangrijk voor mij om daar lering uit te trekken.’’ Murray voegde daaraan toe: ,,Alleen een droevige hond kan niks nieuws meer leren. Zo'n hond wil ik niet zijn.’’

Being Mortal is de verfilming van het boek Being Mortal: Medicine and What Matters in the End van chirurg Atul Gawande, dat in 2014 uitkwam. De auteur maakt in het non-fictieboek het punt dat de medische wereld zich meer moet richten op de kwaliteit van leven dan de duur ervan. Opnames voor de film, het regiedebuut van acteur Aziz Ansari, startten eind vorige maand. Naast Murray hadden ook onder meer Keke Palmer en Seth Rogen rollen in Being Mortal.