Onderzoek naar overval op Yes-R gestaakt

In december deelde Yes-R zelf op Instagram dat hij, ruim een week na de overval op zijn neef Ali B, ook is beroofd. De 35-jarige rapper liet toen weten dat zijn gezin en hij ‘ongedeerd’ zijn, maar hij deed verder geen uitspraken over het voorval. ‘Vannacht ben ik beroofd. In het kader van het politieonderzoek kan ik verder geen uitspraken doen’, schreef de rapper. ‘Mijn familie en ik zijn ongedeerd, uiteindelijk is dat het belangrijkst.’