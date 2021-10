Onderzoek schot Baldwin op filmset richt zich op wapensmid en assistent

Filmwapen­ex­pert over dodelijk incident: ‘Een nachtmer­rie, dit had niet mogen gebeuren’

22 oktober In de filmwereld is het gebruik van vuurwapens met strikte regels omgeven. Een dodelijk ongeluk als op de set van Alec Baldwins film Rust, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam, is zeldzaam. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?