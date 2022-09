Ongehoord aantal klachten na uitzending Ongehoord Nederland

Lil Kleine en vrienden betrokken bij vechtpar­tij Club Air

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Club Air in Amsterdam een vechtpartij geweest tussen de vriendengroep van rapper Lil Kleine en andere aanwezigen. Later op de avond is een bezoeker van de club zwaargewond aangetroffen op de Blauwbrug.

17 september