Ongelovige Jonathan Pryce: ‘Met deze paus kan ik leven’

Van huis uit is Jonathan Pryce (72) naar eigen zeggen niet religieus. Toch begrijpt de Engelse acteur wel waarom miljoenen mensen religie omarmen. ,,Voor mij komt een goede interpretatie van het geloof in de buurt van socialisme. En dat geldt zeker voor de huidige paus Franciscus. Wat hij over milieubescherming en de economische verhoudingen in de wereld te melden heeft, is pure politiek. Als mensen ergens in willen geloven, en dat geldt al zolang wij bestaan, dan heb ik er geen moeite mee als het paus Franciscus is.”