Ongelukkige start voor nieuw seizoen Café Hendriks & Genee

Een talkshow met veel tierelantijnen, wisselende kritieken en lage kijkcijfers. De start van Café Hendriks & Genee dit voorjaar was nogal stroef. Daarom besloten de makers van het programma het dit seizoen anders aan te pakken. Er werd onder meer gekozen voor méér nieuws, minder rubrieken, minder gasten en de jukebox ging de deur uit. ,,Als we nu niet slagen, hebben we dat echt aan onszelf te wijten", zei Genee vorige week in een interview met deze site.



Toch is de start van het tweede seizoen niet bepaald geslaagd als het om de kijkcijfers gaat. Genee hoopte tussen de 200.000 en 300.000 mensen te trekken, maar dat aantal haalde de uitzending van gisteravond niet. Er stemden slechts 159.000 mensen op het programma af.



Kritiek op het nieuwe seizoen was er gisteravond ook. Niet per se op de inhoud van de show - 'Veel meer rust, beter zo’ -, maar wel op de regie. ‘Zijn er meer mensen die het opvalt dat het beeld alle kanten opgaat?', vroeg iemand zich op Twitter af. En een ander: ‘Net was Klaas echt bijna 2 minuten onafgebroken in beeld zonder shotwissel, pas daarna zag ik een totaaltje en dacht ik oef, wat maken ze het zichzelf moeilijk.’